«Вагнер» зачищают: ударными дронами сожжена база ЧВК в Ливии 2.07.2023, 11:34

иллюстративное фото

Удар нанесли турецкие беспилотники с молчаливого согласия Кремля.

После провала мятежа Пригожина у российской ЧВК «Вагнер» начались серьезные проблемы за границей.

В Ливии уничтожена база российской группировки.

Об этом сообщило местное издание Arabi21, ссылаясь на информированные источники в Минобороны Ливии.

Сообщается, что авианалету подверглась база «вагнеровцев», которая находится в 150 км на юг от крупного города Бенгази.

Удар, предположительно, был нанесен ударными беспилотниками Akıncı турецкого производства.

Отдельно отмечено, что за атакой стоит признанное ООН правительство национального единства Ливии, возглавляющее страну с 2021 года. Турция является его ключевым союзником.

Инцидент (прокомментировал https://t.me/anatoly_nesmiyan/11100) в своем блоге российский блогер, обозреватель Анатолий Несмиян.

Он считает, что за атакой стоит Анкара, у которой имелся в Ливии большой зуб на «Вагнера».

«Партнер Реджеп сделал немного приятное партнеру Владимиру, тем более что приятно и ему: «Вагнер» несколько лет назад почти прорвался в Триполи и фактически вынудил Турцию на интервенцию в Ливию, чего Эрдоган категорически не хотел делать. Но пришлось. Теперь интересы двух диктаторов сошлись, и Эрдоган с удовольствием возвращает должок», - написал эксперт.

По всей видимости, база ЧВК была разгромлена как минимум с молчаливого согласия Москвы.

Ранее Кремль использовал группировку для неофициального участия в конфликтах, продвижения своих интересов за рубежом с помощью оружия.

Однако после мятежа и похода боевиков на Москву ситуация кардинально поменялось. Недавно появилась информация о том, что в Сирии военной полицией РФ арестована вся местная верхушка ЧВК. Сообщалось о задержании не менее 4-х высокопоставленных «вагнеровцев».

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