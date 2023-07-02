ВСУ прорвали самую защищенную линию обороны РФ на Запорожье 1 2.07.2023, 12:48

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Начинается каскадное обрушение фронта.

Ситуация для российской армии на Запорожском участке фронта становится все более тяжелой. Подразделения ВСУ продолжают продвигаться вперед, накрывая передовые позиции оккупантов шквальным огнем артиллерии.

Более того, в результате активных действий украинской армии у российских оккупантов полоса обеспечения в Запорожской области «трещит по швам», а кое-где и вовсе порвалась.

Армия РФ не справляется с удержанием давления ВСУ в районе Малой Токмачки и в ближайшей перспективе возможно кульминационное «каскадное» падение линии обороны, считает OSINT-исследователь, военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Коваленко отметил, что Запорожское направление - самая оснащенная линия обороны оккупантов - фактически продавлена.

Более того, ВСУ уже вышли на удары по второй и третьей линии обороны противника. «По Мокрым Ялам продолжается преимущественно дистанционная работа артиллерии в направлении Старомлиновки, являющейся опорником уже по второй линии оккупантов. Кроме того, огневое поражение осуществляется и по тыловой третьей линии, в следствие чего время от времени выносятся системы ПВО», - объяснил Коваленко.

Параллельно ВСУ выравнивают правый фланг, с которого ВС РФ отошли ко второй линии вдоль Олинское-Любимовка-Новозлатополь, оставив только мобилизованных зэков, не способных эффективно защитить данный участок.

Похожая ситуация в районе Роботино, добавил эксперт. Судьба населенного пункта может решится уже в ближайшие дни, уверен обозреватель: «Полоса обеспечения в этом направлении продавлена, и оккупанты рассматривают вариант с отходом на новый рубеж».

«В случае освобождения Роботино по 0408 оккупанты «посыплются» по Новопрокопивке, Ильченково и Сладкой Балке. То есть, логичнее всего, оккупантам следовало бы бежать сразу и без оглядки в Токмак. В противном случае, ничего хорошего их в данной локации не ожидает, кроме лотереи «200-300-400», - указал эксперт.

В районе же Малой Токмачки 38-я ОМСБр и БАРСы не справляются с удержанием давления украинской армии. В ближайшей перспективе в направлении Полог Коваленко не исключает «каскада».

Вместе с тем ВСУ пошли также в направлении Дорожнянки и Марфопиля. «То есть, давление на Пологи будут расти не только с правого фланга, но и с севера», - объяснил обозреватель, намекнув, что этот месяц для врага будет «жарким».

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