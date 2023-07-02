Российский пропагандист раскрыл, сколько денег Пригожин на самом деле получил от Кремля 2.07.2023, 13:22

1,958

Сумма в 10 раз больше, чем называл Путин.

Российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1», что ЧВК Вагнера получила от российских властей более 858 миллиардов российских рублей (9,6 млрд долларов), компания Евгения Пригожина «Конкорд» — еще 845 миллиардов рублей (9,5 млрд долларов), пишет российское государственное агентство «РИА Новости».

Сумма, которую называл Владимир Путин, в 10 раз меньше. Но он приводил данные за год. Так что можно допустить, что он говорит правду.

27 июня Путин заявил, что «содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством — из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу».

Путин привел следующие цифры: с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 86 миллиардов 262 миллиона российских рублей (971 млн долларов). Страховые выплаты также составили — 110 миллиардов 179 миллионов (1,2 млрд долларов). Еще 80 млрд рублей (900 млн долларов) составили контракты компании Евгения Пригожина «Конкорд» с Минобороны на поставку питания для военных.

За какое время ЧВК Вагнера получила сумму, о которой упоминает Киселев, не сообщается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».