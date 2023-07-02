Суровикина нет уже неделю: ВЧК-ОГПУ рассказал, что произошло с российским генералом 2.07.2023, 15:26

Влиятельная фигура в российской власти «оказывает давление».

Последствия военного мятежа Пригожина и ЧВК «Вагнер» продолжают держать Россию в напряжении.

Спустя неделю судьба высокопоставленного российского генерала, заместителя командующего войсками РФ в Украине Сергея Суровикина, которого подозревают в связях с Пригожиным, до сих пор неизвестна.

Близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на собственный источник сообщает, что Суровикин до сих пор находится в изоляции в связи, поскольку влиятельная фигура в российской власти оказывает давление и не дает отпустить генерала.

В сообщении отмечается, что этим человеком является российский министр обороны Шойгу. При этом ближайшее окружение Суровикина до сих пор не трогают, а семье пообещали, что ареста генерала не будет и его выпустят на волю.

Как писал сайт Charter97.org, издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники вчера сообщило, что Суровикина задержали после неудачного мятежа Пригожина, а кремлевский режим начал зачистку верхушки силовых структур.

The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к минобороны страны-агрессора, утверждало, что Суровикина арестовали.

Газета The New York Times со ссылкой на несколько источников писала, что, по версии американских спецслужб, Суровикин заранее знал о подготовке мятежа Пригожиным. Центр Досье написал, что Суровикин «еще в 2017 году» был почетным членом ЧВК Вагнер.

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