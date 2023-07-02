закрыть
2 июля 2023, воскресенье, 20:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Найдено природное вещество для защиты от кариеса

1
  • 2.07.2023, 19:57
  • 6,226
Найдено природное вещество для защиты от кариеса

Также оно обладает антираковыми свойствами.

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве выяснили, что добавление встречающегося в природе вещества бисиндола в зубные пасты и жидкости для полоскания рта может помочь предотвратить образование зубного налета и кариеса. Исследование опубликовано в журнале Antibiotics.

В ходе лабораторных экспериментов на микробах ученые обнаружили, что 3,3'-дииндолилметан (DIM), встречающаяся в природе молекула, также известная как бисиндол, на 90% уменьшает биопленки бактерии S. mutans. Этот микроорганизм имеется во рту всех здоровых людей и при росте покрывает зубы биопленкой, связанной с образованием налета, кариеса и разрушением эмали.

Разрушение биопленки останавливало рост бактерии. Также обнаружено, что бисиндол обладает антираковыми свойствами. Молекула, которая, как было установлено, обладает низкой токсичностью, может быть добавлена в зубные пасты и жидкости для полоскания рта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников