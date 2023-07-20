Евгения Афнагеля бросили в карцер, чтобы сорвать свидание с 87-летней матерью 4 20.07.2023, 9:55

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Евгений Афнагель

Фото: «Еврорадио»

Лидер «Европейской Беларуси» находится в Могилевской тюрьме.

Политзаключенного, одного из лидеров гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля бросили в карцер, чтобы сорвать свидание с 87-летней матерью, сообщает Charter97.org

Политзаключенному, который находится на тюремном режиме в тюрьме №4 города Могилева, положено одно краткосрочное свидание в год. Мать Евгения Афнагеля предварительно посетила ДИН, где ее заверили, что она может ехать к сыну.

По приезду в Могилев сегодня утром ей сказали, что Евгений находится в карцере до 23 июля. У женщины, которой по состоянию здоровья сложно было добираться из Минска в Могилев, ухудшилось состояние и сильно поднялось давление.

25 мая 2021 года Евгения Афнагеля приговорили к 7 годам колонии усиленного режима.

Он отбывал срок в Новополоцкой колонии № 1, а потом ему усилили режим и перевели в Могилевскую тюрьму № 4. За время в заключении у Евгения испортилось зрение.

Поддержать Евгения Афнагеля можно письмами солидарности: Тюрьма № 4. 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 99А.

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