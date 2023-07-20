Разведка Британии раскрыла, что произойдет с флотом РФ после ультиматума в Черном море 20.07.2023, 10:52

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Свое настоящее решение Россия скрыла дезинформацией.

Россия 17 июля отказалась продолжать свое участие в Черноморской зерновой инициативе. Своими действиями РФ фактически аннулировала соглашение о безопасности, которое, несмотря на войну, обеспечивало безопасный проход судов, экспортирующих зерно из Украины.

Теперь же россияне намерены сдерживать все торговые судна из украинских портов. Об этом сообщили в военной разведке Великобритании в Twitter.

В разведывательном ведомстве заявили, что Россия приняла решение выйти из зернового соглашения некоторое время назад. Агрессор, вероятно, решил, что сделка больше не отвечает его интересам.

Также в британской разведке подчеркнули, что свое решение Россия замаскировала дезинформацией. В Кремле принялись утверждать, что выход из зернового соглашения якобы вызван опасениями, что гражданские корабли подвергаются риску от украинских мин и что Украина якобы использовала зерновой коридор в военных целях. При этом никаких доказательств своих утверждений РФ не предоставила.

Более того, спустя несколько дней после выхода из зернового соглашения минобороны России заявило, что будет считать, что все корабли, приближающиеся к Украине, используются в военных целях.

В разведке Великобритании предупредили, что российский Черноморский флот, вероятно, теперь будет играть более активную роль в подрыве любой продолжающейся торговли. В то же время операциям Черноморского флота РФ по блокаде кораблей будет угрожать опасность со стороны украинских беспилотных надводных кораблей и крылатых ракет береговой обороны.

Напомним, 19 июля диктатор РФ Владимир Путин выдал ряд заявлений по зерновому соглашению. Он посетовал на «притеснения» России, однако заявил, что страна-террорист рассмотрит возможность вернуться к зерновому соглашению.

Ранее сообщалось, что с 20 июля Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, государство-террорист будет считать их «законной военной целью».

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