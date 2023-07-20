Двухметровая дверь на Марсе: загадочный «проход» на Красной планете может вести внутрь холма 2 20.07.2023, 15:18

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Поклонники теорий заговора рассмотрели на фотографии марсохода Perseverance необычный объект.

Любитель теорий заговора и поклонник историй об НЛО Скотт С. Уоринг заявил, что нашел огромную двухметровую дверь на одном из снимков с Марса, пишет Daily Star (перевод - «Фокус».

Уфолог, который достаточно популярен в Великобритании и мире, сделал громкое заявление на своей странице в YouTube. Он считает, что сделал необычное открытие, просматривая недавние снимки марсохода NASA Perseverance, которые были сделаны на Красной планете.

На официальной странице NASA указывается, что данная фотография была сделана с помощью камеры марсохода Mastcam-Z. На данном снимке Уоринг увидел «двери», которые располагались почти на горизонте.

«Там есть дверной проем, черный проход, каждая сторона которого идеально ровная. Каждая сторона дверного проема одинаковой длины, около двух метров в поперечнике, возможно высота прохода достигает и 2,5 метров, он достаточно большой», — заявил в своем видео уфолог.

По его мнению загадочная дверь находится как раз на вершине марсианского холма.

«Мне кажется, что эта дверь ведет куда-то глубоко вниз. Я не верю, что этот проход останавливается на поверхности, он должен вести вниз. На снимке вы видите склон, так что под это областью может находиться большой комплекс», — уверяет британец.

Не все поклонники Уоринга поддержали его теорию с дверью в марсианском склоне, но подтвердили, что объект действительно выглядит странно.