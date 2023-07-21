Лукашенко утвердил процедуру лишения гражданства

Лукашенко утвердил процедуру лишения гражданства4
- 21.07.2023, 18:17
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Диктатор намерен лишать гражданства белорусов за «экстремистскую деятельность».
Лукашенко подписал указ, которым утвержден текст присяги гражданина Республики Беларусь. Как сообщает его пресс-служба, этим же указом определен порядок лишения гражданства за «экстремистскую деятельность».
Указом утвержден текст присяги гражданина Республики Беларусь, порядок ее принесения лицами, ставшими гражданами страны, а также установлен перечень лиц, освобождаемых от принесения присяги.
— Одновременно определена процедура внесения Главе государства материалов об утрате гражданства за участие в экстремисткой деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Республики Беларусь лицами, находящимися за пределами страны.
Как заявили в его пресс-службе, указ разработан в целях реализации последних изменений Закона «О гражданстве Республики Беларусь».
Напомним, изменения в законе «О гражданстве» вступили в силу 11 июля.