Чехия передала Украине несколько десятков танков Т-72 21.07.2023, 18:54

Об этом заявила министр обороны Чехии.

Чехия за последние месяцы смогла передать Украине несколько десятков танков Т-72. За это от Германии она уже получила 5 танков Leopard 2A4.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny.

Чешский министр встретилась со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. Чехия хочет присоединения к немецкому тендеру на закупку боевых танков Leopard в новой версии 2A8.

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