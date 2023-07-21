ЮАР официально обратилась за ордером на арест Путина 21.07.2023, 19:02

Президента РФ арестуют в любой момент, когда он приедет в ЮАР.

Министерство юстиции ЮАР наконец-то запросило ордер на арест российского диктатора Владимира Путина у директора государственного обвинения (NDPP) Шамиле Батохи.

Об этом сообщает News24.

Это произошло более чем через два месяца после того, как Департамент международных отношений и сотрудничества ЮАР направил своим коллегам по правосудию ордер Международного уголовного суда (МУС). Ордер был выдан на основании ответственности Путина за военные преступления, совершенные во время вторжения России в Украину.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы заставить правительство арестовать Путина, если он приедет в ЮАР на саммит БРИКС, запланированный на август в Йоханнесбурге.

Однако после того, как правительство заявило, что Путин не поедет в ЮАР, Минюст попросил суд обязать исполнить ордер на арест в любой момент, когда российский диктатор приедет в страну.

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