В Польше отреагировали на пропаганду Путина 3 21.07.2023, 19:44

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Президент РФ повторил большую часть заезженной и известной лжи о Польше.

Отвечая на очередные «исторические» претензии российского диктатора Владимира Путина к соседним странам в Польше заявили, что «жалкий зануда из Кремля» снова врет.

Об этом заявил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын.

«Жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторяет ложь о Польше, а также пытается фальсифицировать правду о войне против Украины», - написал Жарын.

По его словам, Путин «вновь использует исторический ревизионизм для распространения ложных обвинений против Польши». В частности, среди озвученных диктатором фейков было упоминание о планах Польши якобы «напасть на Беларусь».

Жарин подчеркнул, что после «Пригожинского мятежа» имидж Путина очень ослаб и он теперь выглядит «не таким сильным и жестким, как утверждала его пропаганда».

«Для многих россиян, особенно военных, Путин стал трусом», - заявил Жарын.

Он также отметил, что чем слабее становится образ Путина, чем больше он вызывает недоверия у россиян, особенно у силовиков, а потому пропагандистские атаки с его участием будут более жесткими.

Польские власти понимают, что «информационная война, которую использует Россия, опасна, и ее нельзя недооценивать», однако «действия кремлевской индустрии лжи часто также является способом скрыть слабости» России.

Жарын также отметил, что в своем выступлении перед членами Совета безопасности России Путин повторил большую часть заезженной и известной лжи о Польше, но также использовал угрозы и предложил Польше быть благодарной России.

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