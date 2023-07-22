Кадыров занервничал из-за протестных акций мусульман в Москве 22.07.2023, 13:25

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Но признал, что они проводятся с «благой целью».

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против несогласованных акций мусульман в Москве, заявив, что не поддерживает подобное поведение, даже если они проводятся с благой целью.

Комментируя протесты против рейдов ОМОНа в молельных домах, он посоветовал согласовывать акции с местными властями и «выражать свое мнение культурно», сообщает moscowtimes.ru.

«Всегда найдутся проплаченные подстрекатели, которые сделают все, чтобы спровоцировать беспорядки. Не удивлюсь, если такие там действительно были. Это также становится поводом для искусственного раздувания темы проплаченными Западом иноагентами», — написал Кадыров в телеграм-канале.

На эту же тему высказался депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. По его словам, такие конфликты «особенно опасны сейчас, когда страна находится в условиях борьбы с врагом на Западе». Депутат подчеркнул, что руководство Чечни всегда находится на связи с губернатором Московской области и правоохранительными органами, чтобы решать возникающие проблемы законными методами.

Накануне в Москве несколько десятков мусульман прошли маршем от Московской исторической мечети на Большой Татарской улице до станции метро «Третьяковская». Протестные акции были вызваны действиями силовиков в молельных помещениях, в Котельниках и Дзержинском. 7 июля они ворвались в мечеть в Котельниках во время богослужения и распылили огнетушитель. Неделю спустя полиция пришла в мечеть в городе Дзержинский. Силовики вошли в здание во время намаза, не сняв обувь, что противоречит нормам ислама и послужило поводом для конфликта.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов ранее поддержал мусульман и осудил действия сотрудников ОМОНа, выразив надежду на решение всех проблем и недопониманий через переговоры, а не уличные акции. Мэр Котельников Сергей Жигалкин также отметил, что культурные центры предназначены для культурной и социальной активности, в то время как обряды следует проводить в храмах. По его словам, проведение массовых мероприятий в культурных центрах не допустимо.

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