ВСУ уничтожили «умной бомбой» JDAM-ER командный пункт армии РФ под Бахмутом 22.07.2023, 14:36

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Появилось видео уникальной операции.

Военные Украины показали кадры разгрома командного пункта и узла связи ВС РФ под Бахмутом, который красочно описал российский военный Алексей Шорохов.

На южном фланге Бахмута, в поселке Кодема на Донбассе в начале июля был разгромлен узел связи ВС РФ.

О нем стало известно благодаря военному РФ Алексею Шорохову, которому посчастливилось выжить в той «мясорубке».

ВСУ показали кадры этой боевой операции, которые опубликовал в Telegram украинский журналист, военкор Юрий Бутусов.

«Уничтожение командного пункта ВС РФ в поселке Кодема Донецкой области управляемой бомбой JDAM-ER бомбардировщиком Су-24 ВС Украины с наведением на цель от аэроразведки 3-й штурмовой бригады. ВСУ. По сообщениям выжившего российского военного Алексея Шорохова, большинство личного состава в доме в результате авиаудара было уничтожено», — сообщил Юрий Бутусов.

Российский оккупант Шорохов, который в момент удара находился в доме и чудом выжил, позже красочно описал произошедшее. «Отработали американской планирующей бомбой с головкой самонаведения… Зашла в «окно» нашей ПВО… Кирпичный дом сложился в пыль. «Двухсотых» больше, чем выживших», - рассказал оккупант.

Сам он в ходе того удара получил ранения и оказался в госпитале Ростова-на-Дону.

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