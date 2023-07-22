Вооруженный мужчина в форме захватил элитный поселок в Подмосковье 12 22.07.2023, 14:53

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По словам местных жителей, он ведет стрельбу по российским силовикам из дома, где раньше жил беглый Янукович.

Неизвестный в военной форме попал в частный дом в элитном подмосковном поселке «Шервуд». Мужчина кричит, что недавно вернулся с СВО, как в России называют войну против Украины. Полиция готовится к задержанию.

По информации «Базы», утром 22 июля охране поселка пришло сообщение о взломе одного из домов. В здании охранники увидели разбитое стекло на первом этаже. В помещении были разбросаны патроны и рожки, а со второго этажа внезапно спустился мужчина в военной форме и бронежилете. Охранники вызвали полицию.

Сообщается, что мужчина находится в неадекватном состоянии – кричит, что влезть в дом ему повелел Бог, и что недавно он вернулся с СВО. Полиция готовится задержать мужчину.

По последней информации, в элитном поселке «Шервуд» прогремели два взрыва, мужчина ведет стрельбу из дома по силовикам.

По словам местных жителей, раньше в захваченном доме якобы обитал беглый экс-президент Украины Янукович.

Жители Подмосковья уже не первый раз сталкиваются с последствиями войны против Украины. Например, с весны Московская область уже подвергалась неоднократным атакам беспилотников.

А в августе 2022 года там взорвали автомобиль Дарьи Дугиной – пропагандистки и дочери российского философа и политолога Александра Дугина.

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