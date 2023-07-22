ВСУ затрофеили уникальную боевую машину россиян 1 22.07.2023, 19:57

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До 2022 таких машин выпустили всего 10 единиц.

Затрофеенная Вооруженными силами Украины российская уникальная БМО-Т (тяжелая боевая машина огнеметчиков) попала на видео.

«Очень интересное видео. На нем запечатлен процесс эвакуации танков Т-72Б и Т-72Б3 уникальной машиной как БМО-Т», - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его информации, до 2022 таких машин выпустили всего 10 единиц:

«Стоимость одной такой машины оценивается в $400 тысяч, а в Украине их было уничтожено от 3 до 5, в зависимости от источников. Но до вчерашнего дня не было ни единого доказательства трофейной БМО-Т у ВСУ. Что же, трофеев много не бывает, особенно таких уникальных, как эта БМО-Т!».

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