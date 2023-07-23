ВСУ ведут контрбатарейную борьбу с оккупантами на левобережье Херсонщины 1 23.07.2023, 15:52

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Украинская армия зачищает территорию.

Вооруженные силы Украины на левобережье Херсонской области ведут контрбатарейную борьбу с оккупантами агрессора России. ВСУ работают над тем, чтобы зачистить территорию, чтобы впоследствии войска смогли безопасно занять освобожденные позиции. Об этом заявила представитель украинского Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Oна прокомментировала сведения о том, что ВСУ якобы закрепились на левом берегу Херсонщины. По словам спикера южной группировки войск, там сейчас ведется контрбатарейная борьба и делать какие-либо заявления пока преждевременно.

- Мы бы тоже очень хотели там закрепиться и чувствовать себя мощно. На самом деле сейчас идет контрбатарейная борьба, и такие сообщения, которые бегут впереди наших сил на левый берег, нам очень вредят, - отметила Гуменюк.

Также она добавила, что сейчас ВСУ пытаются «вычистить ту территорию, которая потом может быть освоена Силами обороны Украины без угрозы для жизни воинов, которые эти позиции будут занимать» и призвала дождаться заявлений военных по факту уже выполненной работы.

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