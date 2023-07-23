Минобороны Британии: Чистки в армии стали новым потрясением для элит в РФ 23.07.2023, 20:02

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Всего в России уже отстранили 15 офицеров.

Чистки в российской армии стали новым потрясением для военной элиты РФ, что привело к обострению и спорам между российским командованием.

«Ухудшение отношений в Вооруженных силах России является более резким, чем когда-либо. Российские генералы и старшие офицеры были уволены, отстранены или пропали без вести», - говорится в сообщении Минобороны Британии в Twitter (перевод - «Униан»).

В частности, в ведомстве напомнили об отстранении генерала Ивана Попова и генерал-майора Владимира Селиверстова, которые резко раскритиковали министра обороны РФ Сергея Шойгу. В то же время судьба генерала Сергея Суровикина до сих пор неизвестна. Он исчез в конце июня, после неудачного бунта боевиков ЧВК «Вагнера».

По данным Минобороны Британии, в России уже отстранили 15 офицеров.

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