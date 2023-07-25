СМИ: ВСУ освободили Андреевку и идут на Бахмут с юга 1 25.07.2023, 15:25

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Украинская армия серьезно продвинулась на этом направлении фронта.

Как сообщал сайт спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый официально подтвердил, что передовые подразделения украинской армии выбили россиян из Андреевки.

Андреевка является одним из важнейших населенных пунктов к югу от Бахмута, освобождение которого позволит завершить окружение бахмутской группировки российской армии.

Более того, теперь ВСУ смогут перерезать линию снабжения российских военных к северу от Бахмута, которая идет по двум дорогам со стороны Светлодарска и Попасной, передает dialog.ua.

Источники в украинской армии также подтверждают успехи ВСУ. По данным Telegram-канала Kravchuk, украинская армия начала зачистку в южной части Клещеевки.

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