США выделили новый пакет военной помощи Украине 25.07.2023, 20:52

От Black Hornet до ракет.

Соединенные Штаты Америки (США) выделили очередной пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него войдет разнообразное вооружение — от мини-дронов Black Hornet до ракет и бронемашин.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В новый пакет военной помощи для Украины вошли:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм и 60-мм минометные снаряды;

32 бронетранспортера Stryker;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

БПЛА Black Hornet;

авиационные ракеты Hydra-70;

тактические аэронавигационные системы;

боеприпасы для расчистки препятствий;

более 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранаты;

приборы ночного видения и тепловизионные системы;

запасные части, учебные боеприпасы и другое полевое оборудование.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности», - отмечают в Пентагоне.

Мини-дроны Black Hornet уже применяются Вооруженными силами Украины, и недавно Норвегия объявляла о поставке дополнительной партии на 1000 единиц.

Это разведывательные беспилотники весом в 32 грамма. Их трудно обнаружить, поэтому они особенно хорошо подходят для использования в городских районах. Они просты в эксплуатации и могут помочь в выявлении целей противника.

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