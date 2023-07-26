У самолета Сочи – Москва на лету отказал двигатель 26.07.2023, 7:42

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Борт со 150 пассажирами вышел из строя на высоте 11,5 тысяч метров.

У самолета «Аэрофлота», рейса Сочи – Москва, перевозившего 150 пассажиров, отказал двигатель на высоте 11,5 тыс. метров

Об этом сообщает телеграмм-канал «Авиаторщина».

Boeing 737-800 со 150 пассажирами на борту 25 июля выполнял рейс из Сочи в Москву. Через 2,5 часа после вылета командир воздушного судна объявил сигнал срочности и доложил об отказе левого двигателя. В настоящее время самолет пролетал над Тамбовской областью на высоте 11,5 тыс. метров.

Экипаж принял решение снизиться до 7 тыс. метров и направляться в аэропорт назначения. В Шереметьево была объявлена тревога. Приблизительно через 40 минут борт совершил посадку.

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