Прорыв под Бахмутом: ВСУ устроили настоящий разгром РФ в Андреевке и Клещеевке 1 26.07.2023, 8:30

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Российское командование пребывает в шоке от операции украинских сил.

Воюющие под Бахмутом бойцы украинской армии подтвердили разгром силами ВСУ российских войск в Андреевке и сообщили новые подробности боевых действий, передает dialog.ua.

Вчера россияне отступили из населенного пункта с большими потерями, находясь под постоянным огнем ВСУ.

Боец украинской армии, пишущий в Telegram-канале под ником «Бахмутский Демон», сообщил, что россиянам под Андреевкой устроили настоящий разгром.

Артиллерия ВСУ настолько плотно накрыла позиции оккупантов, что останки тел погибших разбросаны по округе. Часть выживших была вынуждена бежать, часть россиян попала в плен.

По его данным, подразделения украинской армии стратегически переиграли россиян, которые пребывают в шоке от маневров ВСУ.

Более того, несмотря на угрозу полного разгрома, командование российских частей до сих пор не отдало приказ о выводе солдат, оставляя их на верную гибель.

«Крышка гроба уже вдавила многих клещей в Клещеевку. Российское командование, которое до сих пор не отводит мясо, просто оставляет россиян гибнуть», - отмечает он.

Также вчера стало известно, что ккупационная армия РФ бежала из села Клещеевка - ключевого населенного пункта на южном фланге Бахмута.

Об этом сообщили российские пропагандистские каналы. Об оставлении Клещеевки, в частности, сообщил российский пропагандист Максим Калашников. «Говорят, наши Клещеевку оставили…» - написал он. Информацию подтвердила и ультраправая российская группировка «Русич», участвующая в агрессии в составе российской армии. «Сегодня оставили Клещеевку. Личный состав мобилизованных, естественно, слабо мотивированный воевать, уставший от боев и не понимающий, сколько еще находиться в зоне СВО), оставил позиции», - сообщили российские боевики.

Ситуацию с места событий прокомментировал и военнослужащий ВСУ, который пишет под ником «Бахмутский Демон». Судя по его сообщению, на данный момент идет зачистка населенного пункта от остатков российской армии.

По данным украинского военкора Богдана Мирошникова, село пока не зачищено от российских оккупантов. Но это произойдет в самое ближайшее время. «Клещеевка, Андреевка - "паники нет! Пока нет контроля, но это уже близко. Очень скоро», - рассказал журналист.

Он также сообщил о расширении плацдарма в районе Курдюмовки, которая также находится на южном фланге Бахмута. Попытка россиян держать оборону по реке проваливается.

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