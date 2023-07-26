Белорусский художник заставил российских учителей выйти на акции со своим портретом 4 26.07.2023, 12:31

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И объявить себя «героем России».

Белорусский активист и художник Владислав Бохан продолжает «троллить» учителей российских школ. На этот раз он разослал в школы Смоленской области письмо с призывом выйти на акцию с его портретом.

Владислав Бохан, как и в предыдущие разы, выступал от имени партии «Единая Россия». Он предложил учителям сделать общее фото будто бы с «героем Победы», погибшим в Украине и которому присвоили звание «героя России». Вместе с инструкцией Владислав прислал в школы свою фотографию.

В результате учителя несколько школ Смоленской области сфотографировались с портретом Владислава и плакатами «В вас верит вся Россия» и «Владислав – наш герой».

Этот свой пранк сам Владислав назвал «Сотворение кумира».

«Любая автократия начинается с культа личности. Люди вообще склонны культивировать героев. Так им кажется, что можно сбросить с себя ответственность, взвалить на другого. Жить станет легче и веселее, – пишет Бохан в своем телеграм-канале. – И на примере моей акции вы можете наблюдать, как легко создать невольникам героя. Всего лишь сказать, что я – герой с важным лицом такой вот и вуаля!<…>. А многие ли, кто поддерживает того или иного лидера или «героя» может обосновать себе, почему же так?»

Несколько дней назад Владислав Бохан прислал в школу-интернат города Обоянь Курской области приказ провести молебен. Учителя выполнили приказ. В письме Владислав выступал от имени партии «Единая Россия» и требовал провести крестный ход «Всероссийский молебен о Победе». Участникам акции приказывалось взять плакаты с перефразированными нацистскими лозунгами.

В 2022 году Владислав таким же образом прислал письмо в школу в российском городе Клин с требованием провести акцию «Труд освобождает», и учителя выполнили приказ.

Ранее активист рассылал подобные письма в белорусские школы и требовал организовать «диалоговые площадки по обсуждению поправок к Конституции», а потом прислать фотоотчет.

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