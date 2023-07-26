Молдова высылает десятки работников российского посольства за шпионаж 1 26.07.2023, 15:53

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Персонал дипломатической площадки будет сокращен втрое.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) сократит персонал российского посольства в стране втрое — с более чем 80 до 25 сотрудников. Причиной такого решения Кишинев называет шпионаж и попытки дестабилизировать ситуацию в стране, пишет The Moscow Times.

Согласно официальному заявлению МИДЕИ, решение об уравнивании численности дипломатического, административно-технического и обслуживающего персонала российского посольства принято с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года. Представители российского посольства должны будут покинуть Молдову до 15 августа.

Власти Молдовы обвиняют Москву в организации шпионажа за представителями властей. Ранее издания The Insider и Jurnal TV обнаружили 28 антенн и спутниковых тарелок на крыше российского посольства в Кишиневе. По данным расследования, сотрудники российских спецслужб, работающие в посольстве, использовали эти устройства для установления спутниковой связи, перехвата телефонных разговоров и радиосвязи местной полиции, а также для других действий, нарушающих суверенитет Молдовы.

В ответ на решение Молдовы о высылке дипломатов, МИД России заявил, что такие действия являются «необоснованными и недружественными» и обещал, что они «не останутся без ответа». Официальный представитель МИД России Мария Захарова не согласилась с материалами The Insider, называя их «вбросом» и указала, что подобные обвинения являются частью антироссийской кампании молдавских властей.

Глава МИДЕИ Нику Попеску подчеркнул, что сокращение персонала российского посольства является необходимой мерой в свете попыток дестабилизировать ситуацию в стране. «В течение нескольких десятилетий мы были свидетелями и объектами нескольких видов деятельности со стороны РФ, в том числе довольно враждебной политики», –заявил он, добавив, что дипломаты РФ уже проинформированы о принятом решении.

В апреле 2023 года из Молдовы уже высылали российского дипломата. Поводом послужил инцидент с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который заявил, что его не пустили в Молдову, куда он прибыл по приглашению Виктора Петрова кандидата на пост главы Гагаузии — автономного образования в составе Молдовы. Позже МИД России выслал из страны молдавского дипломата в качестве «ответной меры».

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