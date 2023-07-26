Ученые рассказали, сколько неизвестных планет могут находиться в Млечном Пути 2 26.07.2023, 17:04

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Они похожи на Землю.

Новые прогнозы предполагают, что будущий космический телескоп NASA может обнаружить сотни миров с массой Земли, рожденных в нашей галактике, но по какой-то причине покинувших ее, пишет New voice.

Считается, что такие миры-сироты начинают свою жизнь в планетарной системе, похожей на Солнечную систему, но в какой-то момент их из нее выталкивает. Новое исследование предполагает, что таких осиротевших беззвездных миров может быть в 20 раз больше, чем звезд в Млечном Пути.

«По нашим оценкам, в нашей галактике находится в 20 раз больше планет-изгоев, чем звезд — триллионы миров, блуждающих в одиночестве», — заявил автор исследования и старший научный сотрудник NASA Дэвид Беннетт.

Как правило, планеты за пределами нашей Солнечной системы, известные как экзопланеты, обнаруживаются по влиянию, которое они оказывают на своих звезд.

Одной из основных целей римского телескопа NASA Нэнси Грейс является обнаружение этих объектов. Предыдущие оценки предполагали, что Roman, который запустится в мае 2027 года, сможет обнаружить около 50 планет-изгоев размером с Землю, но теперь ученые подкорректировали свой прогноз.

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