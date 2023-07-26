Илон Маск вернулся в список богатейших людей мира Forbes 26.07.2023, 19:11

Илон Маск

Состояние бизнесмена оценивается в $242 миллиарда.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вернулся на первое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Рейтинг обновляется в режиме реального времени.

В понедельник акции Tesla подорожали на 2,5% после объявления компании о том, что она даст кредит на семь лет покупателям своих электрокаров. После этого Маск, которому принадлежат 23% компании, стал богаче больше чем на четыре миллиарда долларов.

Forbes оценивает состояние Маска в 242 миллиарда долларов.

На втором месте в списке – глава группы Louis Vuitton Moet Hennessy французский бизнесмен Бернар Арно с состоянием более 234,5 миллиардов долларов. Третье место занимает основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается примерно в 152 миллиарда долларов.

Маск потерял титул самого богатого человека по версии Forbes на прошлой неделе. Тогда его состояние сократилось на 20 миллиардов долларов после падения акций Tesla. Это случилось после публикации компанией квартального отчёта. Он, как утверждается, разочаровал инвесторов.

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