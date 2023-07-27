Евродепутат: Необходимо оперативное вмешательство правительства Польши 4 27.07.2023, 10:27

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Анджей Халицкий

Фото: Newspix.pl / Grzegorz Krzyżewski

Режим Лукашенко убивает активистку польского происхождения.

Евродепутат от Польши Анджей Халицкий призвал освободить лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича и активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк.

Евродепутат обратил внимание правительства Польши на то, что у Полины есть польские корни:

«Необходимо оперативное вмешательство польского правительства. Мы требуем доступа врачей к белорусским политзаключенным!

Полина Шарендо-Панасюк может погибнуть в лукашенковских застенках. Она более 200 дней находится в камере без света, проточной воды и туалета.

Николай Статкевич провел в общей сложности около 10 лет в белорусских тюрьмах за выражение своих взглядов. Состояние его здоровья очень тяжелое.

К обоим заключенным как можно скорее должен быть допущен врач, а лучше всего — польский», — заявил Анджей Халицкий.

‼️‼️ Konieczna jest szybka interwencja polskiego rządu - żądamy dostępu lekarzy do białoruskich więźniów politycznych!



Palina Sharenda-Panasiuk może umrzeć w celach Łukaszenki❗️Od ponad 200 dni przebywa w miejscu bez światła, bieżącej wody i toalety.



Mikola Statkevich spędził… pic.twitter.com/e4OoT3BVq8 — Andrzej Halicki MEP (@AndrzejHalicki) July 20, 2023

Напомним, главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина и родственники политзаключенных — Марина Адамович, жена Николая Статкевича, Андрей Шарендо, муж Полины Шарендо-Панасюк, провели ряд двухсторонних встреч в Брюсселе с депутатами Европейского парламента и дипломатами ЕС.

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