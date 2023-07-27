Способны незаметно залететь в форточку: США передали Украине микродроны Black Hornet 27.07.2023, 13:05

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В чем особенность этого оружия?

Во вторник, 25 июля, Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов. В пакет среди прочего вошли сверхсовременные микродроны Black Hornet Nano, которые на сегодняшний день самые маленькие и самые современные дроны в мире.

Сайт obozrevatel.com разбирался, что это за микродроны и как они могут повлиять на ход войны в Украине.

Актуальность

Роль аэроразведки во время современной войны трудно переоценить, если вообще возможно. Благодаря аэроразведке украинские защитники разведывают и передают информацию о расположении вражеских позиций, складов, штабов, количестве и номенклатуре вражеской техники, личного состава и т. д. Эта информация позволяет нашим военным с большей эффективностью уничтожать врага и, как следствие, спасать свои жизни и одерживать победы.

Сегодня аэроразведка может обеспечивать до 90% всей разведывательной информации. Соответственно, это дает ситуационную осведомленность, которая позволяет быстро принимать решения. Собственно, сами военные называют разведывательные дроны не иначе как дополнительными глазами.

Но следует понимать, что дроны – это расходный материал аэроразведки, поэтому их никогда не бывает слишком много. С началом полномасштабной войны украинские власти, бизнесы, благотворительные организации и волонтеры помогают снабжать армию беспилотниками.

Не последнюю роль играют и иностранные поставки, в том числе микродроны Black Hornet Nano, первую партию которых Украина получила еще в прошлом году.

Что такое Black Hornet

Black Hornet (полное название Black Hornet Nano, в переводе с англ. – «Черный шершень нано») – это военный беспилотный микролетальный аппарат, разработанный в 2013 году норвежской фирмой Prox Dynamics, которая в 2016 году была куплена компанией Teledyne FLIR.

Teledyne FLIR – это крупное норвежское предприятие, главная специализация которого состоит в производстве тепловизионных камер и датчиков. Ассортимент FLIR составляют инновационные решения в видеоаналитике, системах обнаружения угроз, а клиентами компании являются правительства разных стран.

Главную особенность беспилотника Black Hornet Nano представляют его размеры (примерно 16 х 2,5 см) и мощные камеры, позволяющие оператору получать полноценное фото и видео с опцией передачи изображения в режиме реального времени. Дрон весит вместе с батареей около 18 граммов и помещается в ладонь.

Микродрон Black Hornet Nano помещается в ладони

Основное предназначение этих микродронов – сопровождение войск для разведки локальной ситуации, поэтому они созданы не только в малых размерах, но и с невероятно низким уровнем шума. В условиях ведения боя Black Hornet совсем незаметен и может пролететь в окно здания. Этот беспилотник сочетает в себе простоту эксплуатации и прочность конструкции: его трудно обнаружить и еще труднее сбить. Считается, что он отлично подходит для ведения боя в условиях плотной городской застройки.

В один комплект массой 1,3 кг входит планшет управления, зарядное устройство и два микровертолета – пока один летает, другой успевает зарядить аккумуляторы. Для переноски комплекта предусмотрены специальные подсумки с крепежом. Цена одного комплекта Black Hornet составляет около 195 000 долларов США.

Продолжительность автономной работы дрона – 25 минут (столько же нужно, чтобы зарядить его до 90-100%). Black Hornet может лететь около 2 км со скоростью 20 км в час.

Из оснастки дрона предусмотрены три камеры: с нижним обзором, с нижним обзором на 45 градусов и с передним обзором. Есть модели с тепловизором, который позволяет работать в темное время суток.

Камеры микродрона Black Hornet Nano

Процесс обучения оператора занимает всего 20 минут. Управление устройством очень простое: на планшете отображается всё, что видят камеры дрона. Также устройство не требует сильной вовлечённости оператора в управление полетом, поскольку имеет режимы автопилота и может следовать заранее определенному маршруту.

Планшет управления Black Hornet Nano

До появления в Украине микродроны Black Hornet принимали участие в войне в Афганистане, а именно в операции Herrick, которую проводила армия Великобритании. Там дроны осуществляли фото- и видеофиксацию позиций врага.

Применение в ВСУ

Первую партию микродронов Black Hornet Украина получила еще в 2022 году, поэтому наши военные уже успели оценить их возможности. По словам украинских военных, Black Hornet предоставляет такую же информацию, что и большие БПЛА, но при этом его гораздо сложнее обнаружить врагу – он остается незаметным с 50 метров, а звук пропеллера в условиях боя услышать нереально. Темная окраска маскирует его даже на фоне стен зданий.

В условиях контрнаступления, когда расстояние до вражеских позиций часто измеряется десятками метров, такие тихие, малозаметные и легкие разведывательные дроны, как Black Hornet, будут очень кстати военным Сил обороны Украины.

Микродрон Black Hornet Nano

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе было озвучено, что в рамках помощи Киев получит 1000 беспилотников Black Hornet. Поступят ли они все в рамках американской помощи одной партией или поставки будут растянуты во времени – пока неизвестно. Но сам факт того, что их количество измеряется такими цифрами, не может не радовать. Для сравнения: британская армия в Афганистане располагала только 324 такими микродронами.

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