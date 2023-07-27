Установлено вещество, помогающее замедлить набор веса 1 27.07.2023, 15:01

2,196

Оно улучшит и иммунитет.

Исследователи из Университета штата Иллинойс (США) установили, что употребление в пищу белка насекомых вместо животного замедляет набор веса, улучшает иммунитет, ускоряет метаболизм и благотворно влияет на уровень холестерина в крови. Результаты работы ученых были представлены в журнале The Journal of nutrition.

Команда посадила мышей на диету с высоким содержанием жиров и казеином (белком из молочных продуктов) на 12 недель, прежде чем перейти на альтернативные белки. Другая группа на протяжении всего эксперимента придерживалась постной диеты с казеином. К тому времени, когда в рацион были введены мучные черви, первая группа страдала ожирением.

Новый белок не приводил к потере веса у мышей с ожирением, но скорость набора веса у них замедлилась по сравнению с мышами из второй группы. Также авторы зафиксировали вышеназванные преимущества диеты.

«Некоторые из преимуществ, возможно, были связаны с хитином. Роль хитина недостаточно изучена, но он, по-видимому, действует как волокно, стимулируя полезную микробную активность в кишечнике», – заключили авторы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».