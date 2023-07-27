Секреты Красной планеты: самый большой вулкан в Солнечной системе в прошлом был другим объектом 1 27.07.2023, 16:02

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Ученые разгадали одну из загадок Марса.

Гора Олимп на Марсе является потухшим вулканом и это самый большой вулкан в Солнечной системе, также это самая высокая гора из всех, которые можно найти на планетах нашей звездной системы. Высота горы составляет 25 км, а по занимаемой территории на поверхности Красной планеты она сравнима с территорией Польши (площадь этой страны – 322,5 тысяч кв.км). Но есть одна странная особенность у этого вулкана – он почти не имеет пологих склонов.

На высоте в примерно 6 км на огромной части горы начинается крутой обрыв. Почему так произошло долгое время остается загадкой, но авторы нового исследования, опубликованного в издании Earth and Planetary Science Letters, считают, что знают ответ, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус».

Сейчас Марс является сухой и пустынной планетой, и любая вода здесь находится под поверхностью в виде льда. Но последние годы ученые находят все больше доказательств того, что на Красной планете миллиарды лет назад вода в жидком виде находилась на поверхности и здесь были океаны и моря.

Имея эту информацию, ученые решили изучить подобные вулканы только на Земле, которые представляют собой вулканические острова. Они обнаружили, что склоны этих островов очень похожи на те, которые имеет гора Олимп на Марсе. Такие обрывы появились в результате стекания лавы и ее встречи с водой.

Таким образом ученые пришли к выводу, что в далеком прошлом гора Олимп на Марсе также была вулканическим островом, который окружал океан из жидкой воды. Авторы исследования считают, что как раз на высоте в 6 км лава стекала в жидкую воду и образовался такой крутой обрыв. Но это произошло еще тогда, когда вулкан был активным. Как показывает исследование, океан мог существовать на Марсе и окружать гору Олимп примерно 3-3,7 млрд лет назад.

Ученые обнаружили похожие особенности поверхности еще на одном потухшем вулкане на Красной планете, который называется гора Альба. Она расположена на расстоянии в 1500 км от горы Олимп и, хотя ее высота примерно 7 км, по площади это самый огромный вулкан на Марсе. Территория этой горы сравнима с площадью США (площадь этой страны 9,8 млн кв.км).

Ученые считают, что в прошлом на Марсе находился очень огромный океан, который миллиарды лет назад исчез. Новое исследование предлагает новый путь для изучения истории и эволюции Красной планеты, говорят ученые.

Исследователи считают, что нужно обязательно отправить космический аппарат к горе Олимп, который смог взять здесь образцы породы. Их анализ мог бы подтвердить новую теорию.

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