В Польше создадут академию HIMARS 27.07.2023, 22:37

Академия будет обслуживать все, что связано с логистикой и сервисом этих установок.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал решение об основании в стране академии HIMARS и 1-й ракетной бригады. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба

«Отныне у нас есть бригада ракетных войск, которая находится в двух местах – здесь, в Торуни, и в Ожише... Чтобы обучать больше артиллеристов, сегодня мы создали академию HIMARS – по образцу академии Abrams... Я также уверен, что вместе с нашими американскими партнерами мы подготовим больше экипажей HIMARS, чтобы и те, которые уже есть в нашей стране, и те, которыми будет оснащена войско Польше , эксплуатировались солдатами, прошедшими подготовку на самом высоком уровне», – сказал он.

Академия HIMARS будет обслуживать все, что связано с логистикой и сервисом установок, говорится в сообщении. Академия также будет способствовать получению национальных компетенций в области подготовки специалистов и командного состава.

«Академия HIMARS также будет использоваться для сотрудничества с нашими союзниками из стран Балтии, поскольку Эстония, Латвия и Литва также заказали пусковые установки HIMARS в США. Мы открыты, когда речь идет об обучении», – добавил Блищак.

Министр обороны подчеркнул, что польская армия продолжает укреплять свой оборонный потенциал.

«Приобретение Польшей системы HIMARS является еще одной вехой на пути модернизации польской обороны и приверженности укреплению коллективной безопасности НАТО», – заявил заместитель посла США в Польше Дэниел Лоутон.

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