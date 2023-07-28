Польша увеличивает армию вдвое и укрепляет границу с Беларусью 1 28.07.2023, 9:46

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Вице-премьер Ярослав Качиньский раскрыл детали.

Польша вдвое увеличивает войско на фоне передислокации боевиков «Вагнера» в соседнюю Беларусь. Заявление о расширении армии сделал вице-премьер страны Ярослав Качиньский во время визита в Коден (Люблинское воеводство) на границе с Беларусью.

«В нашей армии, ранее состоявшей лишь из трех дивизий, будет шесть дивизий и со временем, вероятно, будет запасная дивизия», — цитирует его слова Polskie Radio.

Также Польша укрепляет границу с Беларусью, строя забор и «разные типы электронных устройств для облегчения охраны границы, и это то, что остановило атаку, которую, несомненно, Лукашенко осуществил бы, организованный при поддержке Путина», - заявил Качиньский.

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