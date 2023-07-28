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Евродепутат: Многие белорусские политзаключенные находятся в опасности

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  • 28.07.2023, 10:40
Евродепутат: Многие белорусские политзаключенные находятся в опасности
Хейди Хаутала

Узники совести должны быть немедленно освобождены.

Евродепутат от Финляндии Хейди Хаутала призвала Запад не забывать о белорусских политзаключенных в условиях войны в Украине.

«Лауреат премии Сахарова Николай Статкевич и Полина Шарендо-Панасюк содержатся в Беларуси в невыносимых условиях, подвергаются жестокому обращению и лишены всяческих контактов. Я призываю к их немедленному и безоговорочному освобождению.

Власти Беларуси должны предоставить им необходимую медицинскую помощь и разрешить им контактировать со своими родственниками.

В Беларуси произошло значительное ухудшение условий содержания политических заключенных, многие из них находятся в непосредственной опасности.

Мы не должны забывать об их тяжелом положении, даже когда продолжается война в Украине. Это та же самая авторитарная модель, которая поддерживает кровавые преступления как Лукашенко, так и Путина», — заявила евродепутат.

Напомним, главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина и родственники политзаключенных — Марина Адамович, жена Николая Статкевича, Андрей Шарендо, муж Полины Шарендо-Панасюк, провели ряд двухсторонних встреч в Брюсселе с депутатами Европейского парламента и дипломатами ЕС.

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