В российском Таганроге прогремел мощный взрыв 11 28.07.2023, 17:02

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В городе поднялся столб дыма.

В городе Таганрог из прифронтовой Ростовской области России 28 июля прогремел взрыв. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По данным местного издания 161.ru, взрыв произошел на Банковской площади. В здании Госбанка выбиты стекла. В городе поднялся столб дыма. Также пострадало здание кафе «Чехов сад», на месте образовалась воронка 5 на 5 метров.

Причина произошедшего уточняется. В телеграм-каналах, которые приводят фото и видео с места событий, выдвигается версия о ракетном ударе.

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