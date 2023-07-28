Китай впервые вытеснил Россию с места главного торгового партнера Казахстана 2 28.07.2023, 18:41

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Казахстан также нарастил торговые отношения с Евросоюзом.

Китай стал основным торговым партнером Казахстана, потеснив Россию. Доля КНР во внешней торговле с Казахстаном в 2022 году достигла 19,2%, на Россию же пришлось 18,8%. Об этом пишет издание inbusiness.kz со ссылкой на данные по внешней торговле страны.

За 2022 год торговый оборот Казахстана с Китаем вырос на $6,2 млрд, с Россией — лишь на $1,5 млрд. По данным таможни КНР, товарооборот с Казахстаном в прошлом году увеличился до $31,2 млрд.

С января по май 2023 года торговый оборот Казахстана с КНР вырос на 21,6% к аналогичному периоду прошлого года в денежном выражении, достигнув $10,7 млрд.

Китай стал главным партнером Казахстана во многом за счет увеличения экспорта. Пекин поставляет Астане технику (смартфоны, ноутбуки), одежду и автозапчасти.

В будущем торговый оборот между двумя странами будет увеличиваться, так как государства намерены расширить транспортную железнодорожную и наземную инфраструктуры. Объем грузоперевозок между странами уже вырос почти на 50% в физическом выражении.

Казахстан также нарастил торговые отношения с Евросоюзом: товарооборот со странами ЕС в 2022 году вырос на 40% год к году.

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