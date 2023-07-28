Ученым удалось оживить червей, которым 46 тысяч лет

Ученым удалось оживить червей, которым 46 тысяч лет4
- 28.07.2023, 19:29
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Червей оживили, дав им еду и воду.
Ученым удалось реанимировать червей, замороженных примерно 46 000 лет. Об этом сообщает Sky News.
Небольшую группу червей, жившую в эпоху позднего плейстоцена, нашли на глубине 40 метров в вечной мерзлоте Сибири. Представители вида Panagrolaimus kolymaensis не были мертвыми, но находились в состоянии покоя, известном как криптобиоз, который делает их жизненные признаки невидимыми.
Червей оживили, дав им еду и воду. Они прожили меньше месяца, но с тех пор породили более ста поколений новых червей.
На сегодняшний день ученым известно очень мало животных, способных останавливать свою жизнедеятельность в ответ на жесткие условия окружающей среды.