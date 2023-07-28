Foreign Policy: ВСУ наконец-то ломают «зубы дракона» РФ 28.07.2023, 21:33

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Контрнаступление набирает обороты.

Украинское контрнаступление наконец-то может добиться успеха. На фронт подтянулись свежие силы, вооруженные западной техникой, которые ломают русские «зубы дракона».

Как сообщает Foreign Policy, еще в июне на фронт подтянулись основные подразделения, обученные на Западе, в том числе 47 артиллерийская бригада и 47-я механизированная бригада.

Но поскольку эти войска столкнулись с плотными минными полями, зубами дракона и зонами поражения артиллерией, Киев воздержался от отправки других крупных подразделений, обученных Западом, таких как 10-й оперативный корпус. Украинские чиновники, в том числе и президент Владимир Зеленский, обеспокоены сокращением западных поставок боеприпасов.

Как отмечает издание, в четверг украинские военные подтвердили, что их подразделения начали продвигаться на южном направлении, несмотря на мощные оборонительные укрепления оккупантов. Это свидетельствует о том, что украинцы привлекли резервы. Основным маршрутом атаки, похоже, является более глубокое продвижение в оккупированные районы Запорожской области, которая граничит с Азовским морем, сначала в сторону городов Орехов и Работино, со следующего удара ВСУ нанесут в сторону оккупированных Россией Мелитополя и Бердянска.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы «постепенно продвигаются» к Азовскому морю. В то же время Институт изучения войны отметил, что украинцы преуспели по крайней мере в одной из первоначальных операций: прорвали часть российской обороны к югу от города Орехов. Российские военные блогеры подтвердили, что Украина заняла город Старомайорское, возможно, с целью разделить оккупированные районы Донецкой и Запорожской областей.

Тем временем Украина продолжает отбиваться от российских атак. Несмотря на удары по базам и складам боеприпасов РФ, страна-оккупант все еще пытается атаковать Украину ракетами. Недавно Россия выпустила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» с целью поразить аэродром, где якобы хранят часть запасов британских ракет большой дальности Storm Shadow.

Издание отмечает, что толчок Украины вызвал редкий ответ Владимира Путина. Российский президент заявил, что его войска отражали украинские атаки на Запорожье и нанесли большие потери, не ссылаясь на прямые доказательства.

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