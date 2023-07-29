Крест Эйнштейна: ученые воспроизвели уникальное физическое явление 2 29.07.2023, 11:50

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Это поможет для исследования дальних уголков Вселенной.

Крест Эйнштейна — гравитационно линзированное изображение квазара, который располагается по оси зрения за галактикой ZW 2237+030. Международная группа ученых сумела воспроизвести этот эффект, пишет (nv.ua https://techno.nv.ua/popscience/uchenye-vosproizveli-krest-eynshteyna-foto-poslednie-novosti-50342254.html).

Гравитационная линза была впервые обнаружена в 2021 году, но Александр Чикота и его коллеги провели дополнительные наблюдения с помощью инструмента MUSE на телескопе, которые подтвердили ее классификацию как крест Эйнштейна.

На их изображении видна массивная красная галактика на переднем плане. Вокруг него расположены четыре синих огня; это дублированные изображения более далекой линзированной галактики. Система получила название DESI-253.2534+26.8843.

Исследователи также провели моделирование с использованием программного обеспечения под названием GIGA-Lens, фреймворка для моделирования сильных гравитационных линз. Это позволило им быстро и точно рассчитать свойства системы, обнаружив, что общее увеличение галактики-источника составляет 10,47.

Они также смогли исследовать эффекты меньшей галактики переднего плана, которая имеет более слабый эффект линзирования.

Эта информация важна для изучения свойств галактик с линзами в далекой Вселенной. Увеличение позволяет нам увидеть их более подробно, но вам необходимо твердое понимание точного воздействия линзы на свет, проходящий через нее.

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