Ударные силы ВСУ рвут оборону РФ на южном направлении 3.07.2023, 3:56

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Идут тяжелые бои.

Авдеевское направление является «самым горячим», там идут наиболее интенсивные бои, рассказал пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления Валерий Шершень.

Противник продолжает штурмовые действия с задачей завладеть Марьинкой и захватом Авдеевки. Штурмы были отражены, потери позиций не допущены, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

«Только в районе Марьинки произошло 15 штурмов. За минувшие сутки противник нанес 10 ударов дронами-камикадзе, в основном использовал БПЛА типа квадро. Больше всего донимал в районе Авдеевки. Кроме того, здесь во время одной из атак для ее поддержки враг использовал самолет. Были обстреляны 10 окрестных населенных пунктов», — сказал Шершень.

Ситуация на Южном направлении

На Мелитопольском направлении противник продолжает сосредоточивать свои главные усилия на предотвращении продвижения украинских ударных подразделений. Здесь в одной из полос обороны враг получил усиление в виде артиллерийской батареи 2С7 «Пион».

На Бердянском направлении россияне пытаются удержать рубежи и производят определенные контратаки. «Идут тяжелые бои, наши ударные подразделения имеют определенное продвижение, закрепляются на достигнутом, проводят разминирование, продолжается аэроразведка местности и наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника», — уточнил пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В то же время он отметил, что пока не время объявлять, сколько метров или километров отвоевала Украина. Такую информацию обнародуют, когда это будет уместно.

«Обобщая, прошедшие сутки в зоне действия ответственности группировки «Таврия» произошло 19 боевых столкновений, между тем, применяя танки и реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг совершил 562 обстрела наших позиций», — добавил Шершень.

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