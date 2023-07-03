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ISW рассказал об успехах украинского наступления

  • 3.07.2023, 7:31
ISW рассказал об успехах украинского наступления

ВСУ атакуют сразу на шести участках фронта.

В воскресенье, 2 июля, украинские военные на шести участках фронта проводили контрнаступательные операции.

Защитники Украины на этих участках добились успехов, сообщил в своем отчете американский Институт изучения войны (ISW).

«Министерство обороны России и другие российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные действия на Лиманском направлении, в районе Бахмута, на участке Авдеевка - Донецк, на западе Донецкой области, на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на Западе Запорожской области», - отметили аналитика.

По сведениям спикера Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, которые он обнародовал 2 числа, наши воины продолжали двигаться вперед на флангах возле Бахмута. Кроме того, один из российских военных блогеров сообщил, что украинские воины под городом - юго-западнее Клещеевки - имеют успехи.

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