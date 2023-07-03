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«Белджи» исключила БЕЛАЗ из акционеров

  • 3.07.2023, 10:01
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«Белджи» исключила БЕЛАЗ из акционеров

Все дело в санкциях.

Белорусско-китайская компания «Белджи» в июне этого года объявила, что БЕЛАЗ исключен из списка ее акционеров. Причем произошло это еще в 2021 году. Почему информацию об этом на сайте компании разместили нынешним летом, не уточняется. Не исключено, что это сделали для того, чтобы снизить вероятность попадания под западные санкции, пишет «Зеркало».

«В 2021 году ОАО «БЕЛАЗ» исключен из списка акционеров СЗАО «БЕЛДЖИ». В настоящее время акционерами СЗАО «БЕЛДЖИ» являются: Республика Беларусь, Zhejiang Jirun Automobile Co.,Ltd., CITICC International Investment Limited, Shenzhen Shentou Investment Co., Ltd», - сообщается на сайте «Белджи».

За 2023 год компания увеличила свою долю продаж на белорусском рынке новых автомобилей до 75%, уточняют в «Белджи».

Напомним, БЕЛАЗ находится под санкциями США (с марта этого года), Украины (с мая 2023-го). По всей видимости, «Белджи» из-за опасения попасть под санкции предупредила, что БЕЛАЗ не числится среди ее акционеров.

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