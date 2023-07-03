закрыть
3 июля 2023, понедельник, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нелегалы большими группами штурмовали границу с Польшей

5
  • 3.07.2023, 10:47
  • 3,372
Нелегалы большими группами штурмовали границу с Польшей

В одной было до 60 человек.

В воскресенье польские пограничники зарегистрировали 159 мигрантов, которые пытались нарушить границу со стороны Беларуси. Особенностью воскресной ситуации в пограничье стали попытки перехода рубежа большими группами мигрантов – в одной было до 60 человек.

Еще одна группа в 19 иностранцев вернулась вглубь территории Беларуси при виде польского патруля. Также сообщается о 38 гражданах Индии, которые пытались перейти границу.

Сегодня и завтра на границе должны дополнительно быть размещены 500 польских полицейских. Таким образом, численность контингента, ведущего охрану границы с Беларусью, будет доведена до 7,5 тыс. человек.

В Литве за воскресенье было зарегистрировано 6 попыток нарушения границы, в Латвии – 35.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников