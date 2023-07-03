Нелегалы большими группами штурмовали границу с Польшей 5 3.07.2023, 10:47

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В одной было до 60 человек.

В воскресенье польские пограничники зарегистрировали 159 мигрантов, которые пытались нарушить границу со стороны Беларуси. Особенностью воскресной ситуации в пограничье стали попытки перехода рубежа большими группами мигрантов – в одной было до 60 человек.

Еще одна группа в 19 иностранцев вернулась вглубь территории Беларуси при виде польского патруля. Также сообщается о 38 гражданах Индии, которые пытались перейти границу.

Сегодня и завтра на границе должны дополнительно быть размещены 500 польских полицейских. Таким образом, численность контингента, ведущего охрану границы с Беларусью, будет доведена до 7,5 тыс. человек.

В Литве за воскресенье было зарегистрировано 6 попыток нарушения границы, в Латвии – 35.

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