Нелегалы большими группами штурмовали границу с Польшей

Нелегалы большими группами штурмовали границу с Польшей5
- 3.07.2023, 10:47
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В одной было до 60 человек.
В воскресенье польские пограничники зарегистрировали 159 мигрантов, которые пытались нарушить границу со стороны Беларуси. Особенностью воскресной ситуации в пограничье стали попытки перехода рубежа большими группами мигрантов – в одной было до 60 человек.
Еще одна группа в 19 иностранцев вернулась вглубь территории Беларуси при виде польского патруля. Также сообщается о 38 гражданах Индии, которые пытались перейти границу.
Сегодня и завтра на границе должны дополнительно быть размещены 500 польских полицейских. Таким образом, численность контингента, ведущего охрану границы с Беларусью, будет доведена до 7,5 тыс. человек.
В Литве за воскресенье было зарегистрировано 6 попыток нарушения границы, в Латвии – 35.