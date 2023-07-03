Добыча газа в России рухнула рекордно в истории 1 3.07.2023, 14:12

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Коллаж: nv.ua

Даже после развала СССР объемы не падали так стремительно.

Неудавшаяся попытка заморозить Европу, чтобы добиться уступок по Украине, обернулась для российской газовой промышленности обвалом, которого она не видела за полвека своей современной истории, пишет Finanz.

Объемы газодобычи в РФ сокращаются с двузначной скоростью второй год подряд, а по сравнению с довоенными уровнями схлопнулись на 24%, следует из статистики Росстата.

В мае, согласно официальным данным, в стране было добыто 48,2 млрд кубометров газа, хотя в том же месяце 2022 года это было 57,5 млрд кубов, а в довоенном мае-2021 - 63,1 млрд кубометров.

Сопоставимое крушение - на 20% - Росстат фиксировал лишь однажды - в 2009 году, на фоне глобального финансового кризиса. Однако тогда объемы газодобычи менее чем за год вернулись в норму по мере восстановления мировой экономики.

Даже после развала СССР, когда газовая промышленность сжималась четыре года подряд, объемы не падали так стремительно: в 1991 году Россия добывала 643 млрд кубометров, а в 1997-м, на «дне» постсоветского периода - 571 млрд (-11%).

Обладая крупнейшими в мире запасами газа, которые оцениваются в 67 трлн кубометров, Россия оказалась без возможности его продавать после того, как Кремль сначала потребовал от европейских клиентов оплачивать поставки «в рублях», а затем последовательно отключил от трубы все страны, которые отказались принять ультиматум.

И хотя российские власти лелеют надежду развернуть газовые потоки на Восток и создать «газовый хаб» в Турции, в реальности деть лишний газ просто некуда: около 90 млрд кубометров ежегодной добычи осталось без покупателей, оценивает Bloomberg.

Китай, согласно плану эксплуатации газопровода «Сила Сибири» купит в этом году 22 млрд кубометров газа - в 7 раз меньше, чем до войны импортировал Евросоюз. А предложение президента РФ Путина нарастить прокачку до 100 млрд кубов, озвученное на встрече с Си Цзиньпином в Кремле, осталось без ответа. Вместо новой российской трубы Китай дал добро проекту газопровода из Туркменистана.

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