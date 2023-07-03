На Витебщине всего за полгода осудили по «уголовке» шестерых «депутатов» 3.07.2023, 21:23

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Как их наказали.

Только за первое полугодие 2023 года в Витебской области по уголовным делам были осуждены шестеро «депутатов», над седьмым сейчас идет суд. При этом только один из них получил реальный срок, остальные отделались «домашней химией» или лишением свободы условно, сообщает «Витебская весна».

Полоцкий район, где часто бывает с визитами председатель Совета Республики Наталья Кочанова, особенно отличился количеством уголовных дел в отношении «депутатов». Так, районный суд с начала года привлек к ответственности уже троих депутатов сельсоветов.

В частности, Андрей Гараев обвинен в незаконных действиях с огнестрельным оружием. Анастасия Тобольжина — в мошенничестве в особо крупном размере, Бронислав Пилипенок — в хищениях путем злоупотребления служебным положением.

Сейчас проходит суд над депутатом Витебского городского «cовета депутатов» Антоном Дубовиком. По версии следствия, будучи генеральным директором Витебского домостроительного комбината, получал взятки и совершал хищения, используя свои служебные полномочия.

18 апреля суд Лиозненского района признал депутата, бывшего директора Витебского лесхозобъединения Юрия Заблоцкого виновным в получении взятки, повторно совершенном лицом, занимающим ответственное положение.

На основании части 3 статьи 430 УК его приговорили к лишению свободы на срок 5,5 года и штрафу в 11 000 рублей. Правда, он избирался в Могилевской области депутатом Белыничского районного «cовета депутатов» 27-го и 28-го созывов.

В мае за превышение власти был осужден бывший заместитель председателя Оршанского райисполкома, депутат и зампредседателя Борздовского сельсовета депутатов, а в Шумилинском районе была признана виновной в подлоге главный зоотехник сельского предприятия «Мишневичи», депутат местного сельсовета Мария Борисова.

Правозащитники обращают внимание, что из всех осужденных только Заблоцкий получил реальный срок — все остальные ограничились «домашней химией» или лишением свободы с отсрочкой.

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