Певец-путинист Газманов потребовал оккупировать страны Балтии 16 30.07.2023, 9:06

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Олег Газманов

Российский артист выдвинул «территориальные претензии».

Российский певец Олег Газманов, являющийся известным сторонником действующей кремлевской власти и поддерживающий войну РФ против Украины (заочно арестован в Украине по делу о посягательстве на территориальную целостность украинского государства), по сути, призвал к войне и захвату стран Балтии, передает dialog.ua.

В эфире росТВ он заявил, что Россия якобы отдала Клайпеду Литве, и возмутился политикой балтийских государств в отношении Москвы.

«У них не было выхода в Балтийское море - отдали половину Куршской косы. Мы вот это им все отдали. Вот как они себя ведут после этого? Как можно их не наказать? Ну, надо. Надо поставить точки над «i» тогда уже», - потребовал певец-пропагандист.

При этом он забыл, что Клайпеда, согласно Версальскому мирному договору, одному из важнейших документов, положивших конец Первой мировой войне, была передана под коллективное управление Антанты (блока, включавшего Российскую империю, Великобританию и Францию), а затем возвращена Литве.

Ранее Газманов пожаловался на европейские санкции, которые лишили его доступа к недвижимости в Италии и Латвии, купленной 15 лет назад.

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