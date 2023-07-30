Шли танками «в лоб»: боец ВСУ раскрыл детали освобождения Старомайорского 1 30.07.2023, 11:14

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Российская армия применила хитрый маневр, но ей это не помогло.

Морской пехотинец 35-й ОБМП с позывным «Дикий» раскрыл детали освобождения села Старомайорское (Донецкая область), которое удалось деоккупировать 27 июля.

По его словам, оккупантов не было на «первых» улицах Старомайорского, они отошли немного дальше и попытались расстрелять ВСУ «лоб в лоб» из танков. Однако планы врага сорвались из-за бдительности украинской артиллерии. Соответствующий ролик с рассказом бойца показал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

«На самых первых улицах, когда наши подразделения заходили, то их там даже не было. Они чуть дальше стояли и корректировали огонь танками и разнообразными средствами артиллерии. В основном танками просто выезжали "лоб в лоб" и пытались расстреливать. Но ведь наша артиллерия тоже все видит», - указал"Дикий".

Защитник подчеркнул, что россияне продолжают не жалеть «своих» и отправлять оккупантов на «мясные» бои.

«Их тактика «нашествия» живой силой уже вообще не практикуется в мире, но для них - это постоянная тактика. Засылать этих «русских ванек» просто на мясо и подсчитанные расчеты пулеметов», - подчеркнул военный.

Также он добавил, обычно в таких «лобовых атаках» слабое место РФ - «свежие» мобилизованные. Однако в боях за Старомайорское участвовали и регулярные войска РФ:

«Мобилизованные всегда бегут. Но там была и регулярная армия. В этом отношении я не скажу, что нам было очень легко. Они на своих рубежах давали нам сильный отпор, пока мы натиском пробовали (пробиться - ред.) с той или иной стороны. Прощупать, где лучше пойти, чтобы зачистить данные улицы»,- рассказал боец 35-й ОБМП ВСУ.

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