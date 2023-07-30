ВСУ совершили прорыв под Приютным, наступая на Бердянск 1 30.07.2023, 13:41

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Украинские войска идут широким фронтом от Великой Новоселки.

Подразделения украинской армии смогли прорвать российскую оборону, продвинуться и закрепиться в 300 метрах к северу от села Приютное (Гуляйпольский район) на Запорожском направлении фронта к западу от освобожденного ранее Старомайорского, сообщает dialog.ua.

Более того, ВСУ продвигаются на юг, несмотря на интенсивные дожди и осадки, которые шли в течение минувших суток.

Эту информацию подтвердил также военный источник Telegram-канала Kravchuk. Согласно поступающей информации, артиллерия украинской армии накрывает российские подразделения в селе, которые все еще находятся в населенном пункте, однако ощущают все возрастающее давление ВСУ.

«ВСУ закрепились в 300 метрах к северу от села Приютное. Несмотря на прошедшие дожди, все равно небольшое движение есть. Также по окрестностям села вчера прилетало по россиянам, поэтому в селе они еще остаются, но давление на данную территорию идет», - отмечено в сообщении.

Таким образом, украинские военные продвигаются широким фронтом, расширяя подконтрольный ВСУ плацдарм на Бердянском направлении.

Напомним, западные обозреватели отметили, что контрнаступление ВСУ успешно достигло «зубов дракона».

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