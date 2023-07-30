Разбитые офисы и разбросанные бумаги: что происходит в министерствах РФ после удара дронов 1 30.07.2023, 14:28

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Новые фото и видео последствий атаки.

Ночью 30 июля в столице России Москве прогремели взрывы. Оккупанты заявили, что якобы отразили атаку БПЛА, однако в Москве существенные повреждения получила башня офисного центра «Москва-Сити», где находятся три российских министерства.

В результате взрывы во многих офисах выбило окна. Об этом пишут российские Telegram-каналы, передает obozrevatel.com.

Пропагандисты пожаловались, что после атаки БПЛА на столицу РФ повреждена обшивка «IQ-квартала» в офисных зданиях «Москва-Сити». Существенные повреждения получили офисные помещения. Также разбиты стекла соседней башни.

Примечательно, что несмотря на взрывы и разрушения министерство обороны России выдало, что один БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, а еще два якобы подавлены средствами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Ранее сообщалось, что в 50-этажном здании IQ-квартала, расположенном в бизнес-центре «Москва Сити» и которое ночью 30 июля атаковал беспилотник, расположены сразу три российских министерства. Речь идет о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минэкономразвития и Минпромторге.

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