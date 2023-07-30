Ученые нашли прародину всех индоевропейцев 9 30.07.2023, 14:46

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Общий язык существовал более 8000 лет назад.

Новое исследование международной группы ученых показало, что праиндоевропейский язык существовал более 8000 лет назад, а его первые носители жили на юге Закавказья. Уже позже они прибыли в прикаспийские и причерноморские степи, и язык начал разделяться, пишет Science.

Семья индоевропейских языков считается самой распространенной в мире. На них говорит более трети населения Земли. Ученые начиная с конца XVIII века ищут истоки общего корня, так называемого праиндоевропейского языка, на котором говорили предки народов Азии и Европы.

Существует две основные гипотезы о том, как индоевропейские языки оказались в Европе. Согласно первой, их принесли с собой первые земледельцы, мигрировавшие из Малой Азии около 9000 лет назад.

Вторая гипотеза гласит, что праиндоевропейцы проживали в Понтийско-Каспийской степи, откуда в позднем неолите или в раннем бронзовом веке мигрировали на запад. Большинство ученых сегодня склоняется именно к этой версии.

Исследование, в котором участвовали ученые из 13 стран, помогло выяснить, что праиндоевропейский язык существовал около 8120 лет назад, то есть заметно раньше, чем рассчитывалось в некоторых прошлых работах.

Анализ подтвердил, что индоевропейские языки делятся на десять основных ветвей: анатолийскую, тохарскую, албанскую (палеобалканскую), армянскую, греческую, индоиранскую, балто-славянскую, германскую, италийскую и кельтскую.

Исследователи назвали прародиной индоевропейских языков Южный Кавказ, потому что именно из этого региона на запад ушли предки анатолийской, греческой и албанской ветвей. Эти данные согласуются с анализами древних ДНК.

Ученые также предполагают, что прагерманский и пракельтский языки разделились около 4890 лет назад. Еще раньше от них отделился балто-славянский праязык — примерно 6460 лет назад. Этого предшествовало выделение праиндоиранского языка, который разделился на иранскую и индийскую линии около 5520 лет назад.

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