Открыто полезное свойство меда муравьев 30.07.2023, 16:34

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Авторы работы провели ряд экспериментов.

Исследователи из Сиднейского университета (Австралия) установили, что мед, производимый австралийскими медовыми муравьями Camponotus inflatus, обладает антибактериальными свойствами, однако традиционных противомикробных веществ в составе продукта крайне мало. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале PeerJ.

Рабочие муравьи этого вида живут с увеличенным брюшком, содержащим запас углеводов. Они обеспечивают пищей всю свою колонию, когда обычной добычи становится мало. Их отлавливали коренные жители Австралии и использовали этот мед не только в пищу, но и для лечения. Ученые решили узнать, если ли обоснования для подобного использования продукта.

Авторы работы провели ряд экспериментов. Как оказалось, даже 8% раствор меда Camponotus отлично уничтожает бактерии Staphylococcus aureus — золотистый стафилококк, который знаменит своей устойчивостью к антибиотикам, 16% раствор уничтожал даже клетки грибков, таких как Aspergillus и Cryptococcus.

Но привычных противомикробных веществ, таких как пероксид водорода или метилглиоксаль, в данном виде меда крайне мало. Пока неясно, какие именно вещества оказывают антимикробное действие. Чтобы установить, что именно дает меду такие свойства, авторы проведут дополнительные исследования.

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