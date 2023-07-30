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Открыто полезное свойство меда муравьев

  • 30.07.2023, 16:34
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Открыто полезное свойство меда муравьев

Авторы работы провели ряд экспериментов.

Исследователи из Сиднейского университета (Австралия) установили, что мед, производимый австралийскими медовыми муравьями Camponotus inflatus, обладает антибактериальными свойствами, однако традиционных противомикробных веществ в составе продукта крайне мало. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале PeerJ.

Рабочие муравьи этого вида живут с увеличенным брюшком, содержащим запас углеводов. Они обеспечивают пищей всю свою колонию, когда обычной добычи становится мало. Их отлавливали коренные жители Австралии и использовали этот мед не только в пищу, но и для лечения. Ученые решили узнать, если ли обоснования для подобного использования продукта.

Авторы работы провели ряд экспериментов. Как оказалось, даже 8% раствор меда Camponotus отлично уничтожает бактерии Staphylococcus aureus — золотистый стафилококк, который знаменит своей устойчивостью к антибиотикам, 16% раствор уничтожал даже клетки грибков, таких как Aspergillus и Cryptococcus.

Но привычных противомикробных веществ, таких как пероксид водорода или метилглиоксаль, в данном виде меда крайне мало. Пока неясно, какие именно вещества оказывают антимикробное действие. Чтобы установить, что именно дает меду такие свойства, авторы проведут дополнительные исследования.

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